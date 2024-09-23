Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! Rakip takımı teker teker çalıma dizip golü attırdı!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica kariyeri müthiş devam ediyor. Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle transfer olan Kerem, bu hafta da gol katkısı yapmayı başardı.

TÜM DEFANSI ÇALIMA DİZİP ASİST YAPTI

Benfica'nın Boavista ile maçında müthiş bir asist yapan Kerem, Pavlidis'e çok kolay bir gol attırdı. Golden çok asist yapanın konuşulduğu bu pozisyon kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Bu golden dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu bir asist daha yaptı. Bu sefer bir başka Türk oyuncumuz Orkun Kökçü golü attı.

3 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile çıktığı 3 maçta, 2 gol, 2 asist yaparak takımını adeta sırtladı.

PORTEKİZ'DE TÜRK RÜZGARI

Benfica'da son 3 maçta; Orkun Kökçü 2 gol, asistle oynarken, Kerem Aktürkoğlu da 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.