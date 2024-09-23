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  4. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! Rakip takımı teker teker çalıma dizip golü attırdı!

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! Rakip takımı teker teker çalıma dizip golü attırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 22:49
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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica kariyeri rüya gibi başladı. Kerem, Benfica’yı Boavista karşısında 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı. Yaptığı asistteki üst üste attığı çalımlar sosyal medyada kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica kariyeri müthiş devam ediyor. Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle transfer olan Kerem, bu hafta da gol katkısı yapmayı başardı.

TÜM DEFANSI ÇALIMA DİZİP ASİST YAPTI

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Benfica'nın Boavista ile maçında müthiş bir asist yapan Kerem, Pavlidis'e çok kolay bir gol attırdı. Golden çok asist yapanın konuşulduğu bu pozisyon kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Bu golden dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu bir asist daha yaptı. Bu sefer bir başka Türk oyuncumuz Orkun Kökçü golü attı.

3 MAÇTA 4 GOLE KATKI

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Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile çıktığı 3 maçta, 2 gol, 2 asist yaparak takımını adeta sırtladı.

PORTEKİZ'DE TÜRK RÜZGARI

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Benfica'da son 3 maçta; Orkun Kökçü 2 gol, asistle oynarken, Kerem Aktürkoğlu da 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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İŞTE İLK GOL

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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