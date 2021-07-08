Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek

FAHRETTİN GÖK - Tarım ve hayvancılığın merkezi Erzurum'da, İstanbul başta olmak üzere batıdaki büyükşehirlere hayvan sevkiyatına başlandı.

Türkiye'nin mera varlığının 1,6 milyon hektarla yüzde 11'lik kısmına sahip olan Erzurum'da, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışlarının yapıldığı pazarlarda yoğunluk arttı. Fiyatlarda geçen yıla kıyasla önemli bir artışın olmaması, Yakutiye ilçesindeki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nı hareketlendirdi.

Yaklaşık 1 milyon 750 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olan kentten, geçen yılla paralel şekilde 55-60 bin kurbanlığın batıya gönderilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın Erzurum'da gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan en önemli sektör olduğunu söyledi. Akar, "Nüfusun yüzde 45'i bu sektörden geçimini sağlıyor. Erzurum'da yaklaşık 860-900 bin büyükbaş ve bir o kadarda da küçükbaş hayvan varlığı mevcut. Erzurum, yıllık yaklaşık 600 bin il dışı hayvan sevki ile gerçekten Türkiye'nin hayvancılık merkezi konumunda." dedi.

Akar, Kurban Bayramı öncesi Erzurum'da umut ve beklentilerin yüksek olduğunu, bu dönemde 55-60 bin büyük ve küçükbaş hayvanın il dışına gönderileceğini söyledi.

- "Kurbanlıkla ilgili sıkıntımız yok"

Kent genelinde de 50 bin civarında hayvan kesimi yapıldığını belirten Akar, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bir dizi tedbirlerin de alınması gerekiyor. İllerde Kurban Hizmetleri Komisyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı bir dizi tedbir var. Bu doğrultuda hayvan satış yerleri belirlendi. Kesim yerlerinin nereleri olacağıyla ilgili çalışmalar da yapıldı. Erzurum'da iki ayrı yerde satışlarımızı yapacağız. Kentte kurbanlıkla ilgili sıkıntımız yok. Geçen yıl 55 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevk edildi. Yine aynı rakamların kesim ve sevk olmasını bekliyoruz."

İl dışına hayvan sevki yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu dile getiren Akar, hayvan hareketliliğinin fazla olduğu bu dönemde insan ve hayvan sağlığı, sevkin rahat şekilde yapılması adına önemli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Akar, hayvanlarını il dışına götürecek besicilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerinden veteriner sağlık raporu almaları gerektiğini vurgulayarak, "Sevk işleminden en az 21 gün önce şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek. Küçükbaşta da hastalıklara karşı en az 15 gün önce bunu yapmış olmaları, mağdur olmamak için bunlara dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere büyükşehirlere sevklerin başladığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'a yapılacak sevklerde ayrı prosedür uygulanıyor. Hayvanların en az 30 gün karantinada tutulması lazım. Bu süreçte alınacak numunelerde herhangi bir hastalık çıkmamış olması lazım. En az 3 ay boyunca 10 kilometrelik yaşam alanında her hangi bir hastalığın görülmemiş olması lazım. Sevk edilecek hayvanın ya doğduğu işletmede bulunması gerekiyor veya en az 3 ay içinde işletme değiştirmemiş olması gerekiyor. Bu şartları taşıyanların o bölgeye sevklerine müsaade ediyoruz. Bunun dışında giderlerse çiftçilerimiz mağdur oluyor, cezai müeyyideyle karşılaşabiliyor veya daha düşük bedelle hayvanları kesime gönderilebiliyor."