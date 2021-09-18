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Beşiktaş-Antalyaspor maç sonucu ne oldu? İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçını kim aldı?

18.09.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor bu akşam 19.00'da karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın bitiminde kazanan takım belli oldu. 3-2'lik skorla sona eren Beşiktaş-Antalyaspor maçını futbolseverler beIN SPORDSHD 1 üzerinden canlı olarak izledi. İşte merak edilenler...

Beşiktaş hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a kaybetmişti. Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçın lehine sonlanması için sahada elinden geleni yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısında söz konusu maç, Beşiktaş'ın aleyhine 2-0 kapanmıştı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇ SONUCU NE OLDU?

18 Eylül 2021 Cumartesi 19.00'da başlayan Beşiktaş Antalyaspor maçı 3-2 sona erdi. Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın aleyhine sonlandı. İkinci yarısında ise Beşiktaş, bulduğu gollerle skoru 3-2'ye getirerek maçı kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini Batshuayi, Rıdvan ve Ghezzal attı. Antalyaspor'un golleri ise Veysel ve Wright'tan geldi.

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİ TRABZONSPOR'DAN ALDI!

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİ TRABZONSPOR'DAN ALDI!
Siyah-Beyazlılar 3-2'lik sonuçla puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğunu Trabzonspor'dan aldı. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.
Antalya Stadyumu'nda gerçekleşen söz konusu maçın sonucunda kazanan takım olan Beşiktaş hafta içinde Adana Demispor'u konuk edecek.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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