Beşiktaş Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen dev maç öncesi futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Spor Toto Süper Lig 36. haftasında oynanacak maça ilişkin Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? BJK-FB maçı şifreli mi? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. Dev derbiye ilişkin bilgiler haberimizde...
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park Arena'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ ŞİFRELİ Mİ?
Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park statında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.
Kanal şifreli olarak yayın veriyor. Maçı canlı izleyebilmek için abone olmak gerekiyor.
Öte yandan Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
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