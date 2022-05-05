Beşiktaş Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen dev maç öncesi futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Spor Toto Süper Lig 36. haftasında oynanacak maça ilişkin Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? BJK-FB maçı şifreli mi? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. Dev derbiye ilişkin bilgiler haberimizde...