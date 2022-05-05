SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? BJK-FB maçı şifreli mi?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? BJK-FB maçı şifreli mi?

05.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar, Vodafone Park'ta Sarı Lacivertlileri konuk edecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmayı hakem Arda kardeşler yönetecek. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? BJK-FB maçı şifreli mi? İşte maça dair merak edilenler...

Beşiktaş Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen dev maç öncesi futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Spor Toto Süper Lig 36. haftasında oynanacak maça ilişkin Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? BJK-FB maçı şifreli mi? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. Dev derbiye ilişkin bilgiler haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ ŞİFRELİ Mİ?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ ŞİFRELİ Mİ?
Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park statında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.
Kanal şifreli olarak yayın veriyor. Maçı canlı izleyebilmek için abone olmak gerekiyor.
Öte yandan Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Kardeşler Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

Arda'nın yeni adresini açıkladı!

Arda'nın yeni adresini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran benzetme! Ertem Şener sosyal medyada gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran benzetme! Ertem Şener sosyal medyada gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.