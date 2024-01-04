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  4. Beşiktaş hocasını buldu anlaşma sağladı, kupa canavarı geliyor! İşte Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş hocasını buldu anlaşma sağladı, kupa canavarı geliyor! İşte Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

04.01.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Rıza Çalımbay'ın ardından Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bu arayışlar büyük oranda son bulmuş gibi görünüyor. Siyah-Beyazlılar Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile büyük oranda anlaşırken tecrübeli çalıştırıcının İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşürken son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt almıştı.

Bu gelişme sonrası listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırmıştı. TRT Spor'un haberine göre; daha önce Rangers'ı da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine "evet" dedi.


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SÖZLEŞME DETAYLARI...

SÖZLEŞME DETAYLARI...

Siyah-Beyazlılar’ın, Bronckhorst ile 1,5 + 1 yıllık şeklinde bir sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında. Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers’ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU 

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU 

Resmi sözleşmenin 5 Ocak Cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi imzalanacağı öğrenildi.

KUPA CANAVARI 

KUPA CANAVARI 

Feyenoord ile 2016-2017 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan Bronckhorst, 2015-16 ile 2017-18 yıllarında da Hollanda Kupası'nda zafere ulaştı. Ayrıca, Hollanda Süper Kupası'nı da 2 kez kazanmayı başardı. Deneyimli teknik adam, Feyenoord'un başında çıktığı 176 maçta 109 galibiyet 24 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. 2021-22 yılında Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, İskoç FA Cup'ı da kupa koleksiyonuna koymayı başardı.

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