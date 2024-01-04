Beşiktaş hocasını buldu anlaşma sağladı, kupa canavarı geliyor! İşte Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşürken son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt almıştı.
Bu gelişme sonrası listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırmıştı. TRT Spor'un haberine göre; daha önce Rangers'ı da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine "evet" dedi.
Siyah-Beyazlılar’ın, Bronckhorst ile 1,5 + 1 yıllık şeklinde bir sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında. Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers’ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.
Resmi sözleşmenin 5 Ocak Cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi imzalanacağı öğrenildi.
Feyenoord ile 2016-2017 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan Bronckhorst, 2015-16 ile 2017-18 yıllarında da Hollanda Kupası'nda zafere ulaştı. Ayrıca, Hollanda Süper Kupası'nı da 2 kez kazanmayı başardı. Deneyimli teknik adam, Feyenoord'un başında çıktığı 176 maçta 109 galibiyet 24 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. 2021-22 yılında Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, İskoç FA Cup'ı da kupa koleksiyonuna koymayı başardı.