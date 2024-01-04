Beşiktaş hocasını buldu anlaşma sağladı, kupa canavarı geliyor! İşte Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi bir süredir Fransız teknik adam Bruno Genesio ile görüşürken son temasların ardından 57 yaşındaki teknik direktörden olumsuz yanıt almıştı.

Bu gelişme sonrası listedeki diğer isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırmıştı. TRT Spor'un haberine göre; daha önce Rangers'ı da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine "evet" dedi.



