Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler! "Kimse burun kıvırmasın"

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş’ta kötü oynayan yoktu. Zaman zaman basit top kayıpları olsa da bir deplasman maçında, bir Alman takımına bu kadar güçlü bir pres yapan bir Türk takımı daha önce gördük mü? Açıkçası hatırlamıyorum. Hoffenheim galibiyetine kimse burun kıvırmasın." [Hürriyet]
TURGAY DEMİR: "Vlahovic'in yerine oynayan Oh, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu. Durmak bilmedi vesselam! Böyle bir emek karşılıksız kalsa yazık olurdu. Çok şükür, kalmadı. Oh da iki nefis gol atarak zorlu deplasmanda maçı koparan adam oldu." [Fotomaç]
FATİH DOĞAN: "Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Almanya'da da aynı öz güveni sürdürmesi önemliydi. Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Avrupa gecesine cesur başladı. Bu cesareti etkileyen etkenlerinden biri Beşiktaş taraftarının maç başından sonra tezahüratla rakip taraftarı baskılayıp Almanya'yı deplasman olmaktan çıkaran muhteşem performansıydı." [Sabah]
SİNAN VARDAR: "Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi." [Fotomaç]
MURAT ÖZBOSTAN: "Avrupa deplasmanında geriye düşmeden, beraberlik golünden sonra da oyundan kopmadan maçı koparmak küçümsenecek bir iş değil. Beşiktaş, Almanya'da bunu başardı." [Sabah]
Okuyucu Yorumları 0 yorum