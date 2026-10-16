Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler! "Kimse burun kıvırmasın"

"KİMSE BURUN KIVIRMASIN"

GÜNTEKİN ONAY: "Beşiktaş’ta kötü oynayan yoktu. Zaman zaman basit top kayıpları olsa da bir deplasman maçında, bir Alman takımına bu kadar güçlü bir pres yapan bir Türk takımı daha önce gördük mü? Açıkçası hatırlamıyorum. Hoffenheim galibiyetine kimse burun kıvırmasın." [Hürriyet]