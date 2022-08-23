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Beşiktaş'ta 4 transfer birden bitme noktasına geldi! Kerem Atakan Kesgin, Dele Alli, Isak Hein ve Siriki Dembele...

23.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükselten ve oynadığı oyunla taraftarlarını sevindiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah - beyazlılar, bir süredir gündemde olan Kerem Atakan Kesgin'in transferini bugün açıklamayı planlıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın Dele Alli, Isak Hein ve Siriki Dembele transferlerinde de sona yaklaştığı aktarıldı.

Süper Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a çıkartacak.

Stoper, orta saha, kanat ve 10 numara almak isteyen siyah beyazlılar çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

TRANSFER GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANABİLİR

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Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la genç orta saha Kerem Atakan Kesgin için anlaşmalar tamanlanmış ve oyuncu ile resmi imza aşamasına gelinmişti. Bugün sağlık kontrolünden geçen Kerem'in gün içinde açıklanması bekleniyor.

DELE ALLI'DE GERİ SAYIM

Dele Alli

Beşiktaş 10 numara için de dünyaca ünlü Dele Alli için oyuncunun kulübü Everton ve kendisiyle hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlamış ve imza aşamasına gelmiş durumda. Bu transferin de açıklanması an meselesi olarak görülüyor.

YENİ STOPER İSVEÇ'TEN

Siyah beyazlılar stoper için de İsveç ligi takımlarından Djurgardens’de forma giyen Isak Hien ile de anlaşma aşamasına geldi. Isak Hien 23 yaşında ve 1.91 boyunda.

HÜCUMA SON TAKVİYE DEMBELE

Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Başka adammı kalmadı ismini alıcak allah akıl fikir versin.Not:gsli
Hiçbir Galatasaraylı bunu yazmaz. GS yazmadan belli. Hep ezildiniz. Hep ezik kalacaksınız.
Adam efsane kabul etsenizde etmesenizde not fb li
BETON YETMEZ !!!

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