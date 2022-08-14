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Beşiktaş'ta büyük yıkım! 3-0 öne geçtikleri maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldılar...

14.08.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam etti. İlk maçında Ghezzal'ın son dakika golüyle Kayserispor'u 1-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un büyük eleştiri aldığı karşılaşma sosyal medyada gündem oldu. Gösterdiği kartlarla eleştirileri üzerine toplayan Yasin Kol, siyah-beyazlılara maçın ilk yarısında kırmızı kart gösteri. Beşiktaş zorlu Alanya deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. İlk maçında Kayserispor'u devirerek taraftarını mutlu eden Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından da galibiyetle dönerek müthiş bir başlangıç yapmayı hedefliyordu. Siyah-beyazlıların 10 kişi tamamladığı maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Maçın henüz 3. dakikasında Beşiktaş, N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI

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Siyah-beyazlılar 20. dakikada, Salih Uçan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

FARK 3'E ÇIKTI

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31' dakikada Rachid Ghezzal, penaltıyı gole çevirerek durumu 3-0'a getirdi.

ALANYASPOR GOLÜ BULDU

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45+3' dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

FARK 1'E İNDİ

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss topu kendi ağlarına gönderdi. Skor 3-2.

PENALTIDAN GOL!

Alanyaspor maçın son dakikalarında penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

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Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

ALANYA'DA DA 3 DEĞİŞİKLİK

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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Farioli, geçen haftaki mücadelede sonradan oyuna aldığı Zinedine'ye bu maçta Umut Güneş'in yerine ilk 11'de şans verdi. Yusuf Özdemir'in yerine de bu maçta Targhalline ilk 11'de kendine yer buldu.

TAYFUR BİNGÖL İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

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Beşiktaş karşısında Corendon Alanyaspor'un ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Öte yandan, seremoniye Corendon Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
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