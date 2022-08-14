Beşiktaş'ta büyük yıkım! 3-0 öne geçtikleri maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldılar...

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. İlk maçında Kayserispor'u devirerek taraftarını mutlu eden Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından da galibiyetle dönerek müthiş bir başlangıç yapmayı hedefliyordu. Siyah-beyazlıların 10 kişi tamamladığı maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Maçın henüz 3. dakikasında Beşiktaş, N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Siyah-beyazlılar 20. dakikada, Salih Uçan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

FARK 3'E ÇIKTI

31' dakikada Rachid Ghezzal, penaltıyı gole çevirerek durumu 3-0'a getirdi.

ALANYASPOR GOLÜ BULDU

45+3' dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

FARK 1'E İNDİ

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss topu kendi ağlarına gönderdi. Skor 3-2.

PENALTIDAN GOL!

Alanyaspor maçın son dakikalarında penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

ALANYA'DA DA 3 DEĞİŞİKLİK

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Farioli, geçen haftaki mücadelede sonradan oyuna aldığı Zinedine'ye bu maçta Umut Güneş'in yerine ilk 11'de şans verdi. Yusuf Özdemir'in yerine de bu maçta Targhalline ilk 11'de kendine yer buldu.

TAYFUR BİNGÖL İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş karşısında Corendon Alanyaspor'un ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Öte yandan, seremoniye Corendon Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.