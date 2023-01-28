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Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a giden ve açıklamalarıyla gündem olan Weghorst'a Şenol Güneş'ten yanıt geldi!

28.01.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş açıklamasında birçok konuya değinirken, takımdan beklenmedik bir şekilde ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Weghorst'un yaptığı "Türkiye'deki antrenmanlardan memnun değildim" ifadelerine de yanıt verdi. İşte detaylar...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'in 21. haftasının açılış mücadelesinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Şu ana kadar topladığı 38 puanla zirve takibini sürdüren Siyah-Beyazlılar'da karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, Beşiktaş'a beklenmedik bir şekilde veda ederek Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tutan Weghorst için de açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına verdiği bir röportajda Beşiktaş ve Şenol Güneş için "Antrenmanlardan memnun değildim" ifadelerini kullanan Weghorst için "Şimdi de olsa onu oynatırdım" diyen Güneş, "Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız" dedi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN O SÖZLERİ...

"ONA ZAMAN AYIRDIM" 

"ONA ZAMAN AYIRDIM" 

"Dünya Kupası'na giderken onu motive ettim. Çok da memnun oldu. Bir saat zaman ayırdım. Burada yürekten oynuyordu. Burnley'den Beşiktaş'a geldi. Bizden de Manchester United'a gitti. Bir yerden isteniyorsanız iyi cevap almanız lazım. Şimdi de olsa onu oynatırım. Bu tip eleştirilere cevap vermem. Bunlar doğru şeyler değil."

"BENİMLE AZ ÇALIŞTI"

"BENİMLE AZ ÇALIŞTI"

"Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız. Benim bir söylemimle oyuncu havaya uçar gider ya! Benimle az çalıştı. Kampa da katılmadı. Türkiye'ye gelip, Avrupa'ya gittiler! Kendimize gelelim! Örneğin Kim Min-Jae! Fenerbahçe'den Napoli'ye gitti!"

WEGHORST NE DEMİŞTİ? 

WEGHORST NE DEMİŞTİ? 

"Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim."

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