Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a giden ve açıklamalarıyla gündem olan Weghorst'a Şenol Güneş'ten yanıt geldi!

Süper Lig'in 21. haftasının açılış mücadelesinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Şu ana kadar topladığı 38 puanla zirve takibini sürdüren Siyah-Beyazlılar'da karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, Beşiktaş'a beklenmedik bir şekilde veda ederek Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tutan Weghorst için de açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına verdiği bir röportajda Beşiktaş ve Şenol Güneş için "Antrenmanlardan memnun değildim" ifadelerini kullanan Weghorst için "Şimdi de olsa onu oynatırdım" diyen Güneş, "Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız" dedi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN O SÖZLERİ...