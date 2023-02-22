Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Wout Weghorst Manchester United'ın kararı sonrası bin pişman oldu

10 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

İngiliz devine imza attıktan birkaç gün sonra Premier Lig'de oynanan Crystal Palace maçına 11 başlayan Hollandalı golcü için 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından olumlu ve olumsuz çeşitli yorumlar almıştı. Şu ana kadar Manchester temsilcisiyle 10 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli forvet için United cephesinin karar aşamasında olduğu kaydedilirken, Football Insider'ın haberine göre Manchester United, Weghorst ile sezon sonunda kalıcı bir kontrat yapmak istemiyor.