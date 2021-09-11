Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'un mücadelesine az bir süre kaldı. Beşiktaş bu akşam Süper Lig'in 4. hafta maçında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de heyecan sürerken 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyaz takım Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 10'a çıkartmak için mücadele edecek. Alex Teixeira ve Umut Meraş ise sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak.

İlgiyle beklenen Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek.