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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

11.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında maç heyecanı sürüyor. Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geleceği maçın ayrıntıları merak ediliyor. Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlık sebebiyle sahada yer alamayacağı maçın saati araştırılıyor. Peki Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'un mücadelesine az bir süre kaldı. Beşiktaş bu akşam Süper Lig'in 4. hafta maçında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de heyecan sürerken 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı.
Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyaz takım Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 10'a çıkartmak için mücadele edecek. Alex Teixeira ve Umut Meraş ise sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak.
İlgiyle beklenen Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek.
Maç, beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şöyle: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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