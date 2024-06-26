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  4. Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kurdu! İlker Ayrık çok mutlu: Ticarete dönüşmesi için...

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kurdu! İlker Ayrık çok mutlu: Ticarete dönüşmesi için...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.06.2024 07:51
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Bir süre önce Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kuran İlker Ayrık şehir kalabalığından uzakta yaşıyor. Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum" diyerek günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

Oyuncu İlker Ayrık 17 dönümlük bir arazide doğa ile iç içe bir hayat geçiriyor. Şehir kalabalığından uzakta Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kuran oyuncunun keyfi yerinde.


Vitrin

ÇİFTLİK HAYATINDAN ÇOK MUTLU

Sebzeden, meyveye çeşit çeşit mahsul yetiştiren Ayrık, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" demişti.

Geçtiğimiz gün muhabironline kameralarına konuşan İlker Ayrık, "Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum, rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor şu anda hobi amaçlı" dedi.

Eşiyle birlikte büyük emek vererek çitfliği kuran Ayrık, çiftliklerinde açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları da düzenliyor.

Bahçelerden toplanan taze ürünler ise satılmak üzere pazarda yerini alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık
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