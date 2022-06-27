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Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

27.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan: - "Biz bu doğal güzelliğin koruyucularıyız. Bölgenin en büyük nilüfer topluluğu, 7 kilometre uzunluğuyla burada bulunuyor"

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir'in sığ kıyıları, nilüferleriyle ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Yaz aylarında olgunlaşarak göl yüzeyinde açan nilüferler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yöre halkı tarafından "zambak" olarak adlandırılan nilüferler, gündüz açarken, güneşin batmasıyla tomurcuk formuna girerek geceyi suyun altında geçiriyor.

- "Bu doğal güzelliğin koruyucusuyuz"

Gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Çiftlik Mahallesi sakinlerinden İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, balık avlamaya çıktıkları her gün bu doğal güzelliğe şahit olduklarını söyledi.

Koruma altına alınan bölgedeki güzelliği, turistlerin ve fotoğrafçıların görmesini istedikleri aktaran Erdoğan, "Biz bu doğal güzelliğin koruyucularıyız. Bölgenin en büyük nilüfer topluluğu, 7 kilometre uzunluğuyla burada bulunuyor. Bölge, sarı ve beyaz renklerden oluşan 2 çeşit nilüfer çiçeğine sahip." diye konuştu.

Erdoğan, bu yıl teknelerle yapacakları tur gezileriyle doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına bölgeyi gezdirmek için yasal izinleri aldıklarını dile getirdi.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan: - "Biz bu doğal güzelliğin koruyucularıyız. Bölgenin en büyük nilüfer topluluğu, 7 kilometre uzunluğuyla burada bulunuyor"

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

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