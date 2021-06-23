Galatasaray yönetiminde görevler yeni sahiplerini buldu. Başkanlık görevine Burak Elmas layık görülürken, başkan yardımcılığına ise Bikem Kanık seçildi. Eski Galatasaray basketbol takımı oyuncu Kanık'ın özel ve kariyer hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Bikem Kanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bikem Kanık'ın mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Galatasaray yeni başkan yardımcısı Bikem Kanık kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni yönetim kurulu görev dağılımları gerçekleştirildi. Başkanlık görevine Burak Elmas gelirken, yardımcılık görevine ise Bikem Kanık layık görüldü.

BİKEM KANIK KİMDİR? Bikem Ardakoç Kanık, 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kanık, 1987 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Bir dönem Galatasaray'ın basketbol takımında forma giymiştir. Eski basketbolcu Kanık, hayatına iş insanı olarak devam etmektedir.

Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirerek, San Diego National University’de finans üzerine mastırını tamamlamıştır. Kariyer hayatına ise çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı.

Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyeliği, Paribu Teknolojileri Danışma Kurulu Üyeliği ve Levantine & Co İcra Kurulu Üyeliği bulunuyor.