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Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

13.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

BİLECİK (AA) - Bilecik Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 12 yaşındaki kelebek hastası Nurettin Efe Keskin'in hayalini gerçekleştirdi.

Ekip aracıyla çocuğun Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'ndeki evine gelen polis memurlarının seslerini duyan Nurettin Efe, heyecanla balkona çıktı. Evde çocukla ve ailesiyle sohbet eden polisler, ona hediyeler verdi.

Baba Bedri Keskin, çocuğunun hayalini gerçekleştiren konuklarına teşekkür ederek, oğlunun gün boyu pencerede beklediğini, yoldan geçen polis araçlarına el salladığını söyledi.

Oğlunun cildinin çok hassas olduğunu belirten Keskin, "Çarpmada ya da yere düşmede kabarcıklar oluşuyor, kan topluyor. Doğuştan, şu anda kesin bir tedavisi yok. Rabbim inşallah her zaman oğlumun yüzünü güldürür ve bu hastalıktan kurtarır." dedi.

Anne Fatma Keskin de Nurettin Efe'nin, iki çocuğundan biri olduğunu ifade etti.

Hastalığının ağır seyrettiğini anlatan Keskin, "Elleri kapandı, ellerini açtırdık. Çok şükür, şu an kendisi rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor. Günlük pansumanını yapıyorum. Özel bakım gerekiyor. Evde eğitim alıyor, öğretmenleri eve geliyor. Onlar da sağ olsunlar yakından ilgileniyorlar." diye konuştu.

Nurettin Efe Keskin ise büyüyünce polis olmak istediğini dile getirerek, "Polis olup hırsızları yakalayacağım." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından ekip aracıyla Ertuğrul Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürülen Nurettin Efe, polislerle sohbet etti, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından kenti izledi.

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

Bilecikli 12 yaşındaki kelebek hastası çocuğa polislerden sürpriz

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