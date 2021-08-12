Bilecik'te hasat mesaisine başlayan şeftali üreticisinin yüzü gülüyor

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Sakarya Vadisi'nde yer alan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şeftali hasadına başlandı.

İlçeye bağlı 130 haneli Çerkeşli köyünde modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftaliler, aroması ve lezzetiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ilgi görüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelen işçiler, titizlikle topladıkları şeftalileri ebatlarına göre sınıflandırarak soğuk hava depolarına taşıyor.

Büyük bölümü Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya'ya ihraç edilen ürün, yurt içinde ise çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, kentte 22 bin 526 dekar alanda toplam 15 bin 159 ton şeftali ve nektarin üretildiğini söyledi.

Bu sene etkili olan kuraklığa rağmen şeftali ve nektarin rekoltesinde düşüş yaşanmadığını belirten Yoldaş, şöyle konuştu:

"Üretimin büyük çoğunluğu, meyve ve sebze ambarı olan Osmaneli ilçemizde yapılmaktadır. Osmaneli ilçemizde aroma ve kalite olarak birinci sınıf olarak üretilen şeftali ve nektarinlerimiz iç ve dış pazarda büyük talep görmekte, pazar bulmakta sorun yaşanmamaktadır. Çiftçimizin 2021 yılı Ağustos ayında toptan satış fiyatı şeftalide 7 lira, nektarinde ise 9-10 liradır."

- "Tekleme" ile kaliteyi artırıyorlar

Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ise ilçede yetiştirilen şeftalide kalibrenin bu yıl da çok iyi olduğunu vurguladı.

Üreticilerin, "tekleme" olarak bilinen yöntemle dallardaki meyve sayısını azaltarak istedikleri kaliteye ulaştıklarını bildiren Metin, "İhracata güzel bir şekilde mal veriyoruz. Bölgemize ciddi anlamda üretimimiz var." dedi.

Metin, ilçede 35-40 bin dönüm arazide damlama sistemiyle sulama yapıldığını aktardı.

Bahçelerde üretilen meyvelerin yüzde 80'ini şeftalinin oluşturduğunu vurgulayan Metin, "Piyasa çok iyi. Çiftçimiz de memnun. İhracattan da mutluyuz. Ülkemize katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köyün, rakım olarak yüksek bir noktada bulunduğunu anlatan Metin, "Rakımdan dolayı şeftalinin dayanıklılığı daha uzun oluyor. Köyümüzde soğuk hava tesisimiz de var. Ürünlerimizi burada koruyup işledikten sonra iç ve dış pazarlara gönderiyoruz." dedi.

Çerkeşli'de 20 yıldır meyve üretimiyle uğraşan Ramazan Çelik ise sezona çok güzel başladıklarını belirtti.

Mahsulün ihracat standartlarında olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Köyümüzdeki üretimin yüzde 80'i ihracata, kalanı iç pazara gidiyor. Allah'a şükür, şu anda iyi durumdayız. Ürettiğimiz şeftalilerin şeker oranı çok güzel olduğu için tercih ediliyor. Eskiden işçiliği biraz daha zayıf yapıyorduk. İşçiliği daha güzel yapmaya başladık. İhracatta tercih sebeplerinden biri de bu oldu. Şu anda üretici de ihracatçı da memnun."