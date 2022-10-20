YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. "Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

20.10.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı.

Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'da gerçekleştirilen, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programınca desteklenen şenlikte öğretmenler, öğrencileriyle hazırladıkları farklı materyalleri sergiledi.

Şenlikte bilim meraklıları, gerçeklik uygulamaları ve proje tabanlı uygulamalar ile sergi ve gösteri, animasyon ve benzetim, mobil oyun, seminer gibi çok sayıdaki etkinliğe de katılma fırsatı bulacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, gazetecilere, şenliğine öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erzurum'daki okullardan 6 bin öğrenci, öğretmen ve veliyi bu şenlikte buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Kaygusuz, "Asıl amacımız, bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve bilimle toplumumuzun bütün kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgi üretiminin temel ilkelerini okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz üzerinden fark ettirmek." dedi.

Şenlik kapsamında öğretmen ve öğretmen adaylarına bilim okuryazarlığı konusunda örnek teşkil edecek etkinlikler de sunacaklarını belirten Kaygusuz, herkesi şenliğe katılmaya davet etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da şenlikle öğrencilerin eğlenerek öğreneceğini vurgulayarak, "İnşallah ülkemizin geleceğinde öğrencilerimizi birer mühendis, teknik eleman, uçak mühendisi ve çeşitli mesleklerde göreceğiz. İnşallah öğrencilerimiz bu deneyleri yaparken geleceğimizi de şekillendirecek." diye konuştu.

Katılımcılar ve öğrenciler, açılışın ardından şenlik alanını gezdi.

Bilime merakın artırılması amacıyla düzenlenen şenlik, 3 gün sürecek.

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

"Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum bilim şenliği öğrenciler

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:05
İkindi
15:06
Akşam
17:37
Yatsı
18:54

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Perşembe

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.