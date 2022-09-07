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Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

07.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

MANİSA (AA) - Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", Manisa'nın Turgutlu ilçesine ulaştı.

Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla taşınan ve 1150 kilometrelik yolu katedecek olan "İstiklal Bayrağı", 9 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek tören öncesinde Turgutlu ilçesine getirildi.

Tur sözcüsü Osman Kutlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllerden oluşan ekibin 22 Ağustos günü Anıtkabir'den yola çıktığını belirtti.

"İstiklal Bayrağı Projesi"ni Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla başlattıklarını hatırlatan Kutlu, "Anıtkabir'de dalgalanan bayrağı teslim aldık. Bu bayrağı İzmir'e kadar götüreceğiz." dedi.

Kutlu, içinde şehit kabirlerinden alınan toprakların bulunduğu ve üzerinde şehit bilgilerinin yazılı olduğu şişelerin de vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

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