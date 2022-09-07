Kutlu, içinde şehit kabirlerinden alınan toprakların bulunduğu ve üzerinde şehit bilgilerinin yazılı olduğu şişelerin de vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

"İstiklal Bayrağı Projesi"ni Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla başlattıklarını hatırlatan Kutlu, "Anıtkabir'de dalgalanan bayrağı teslim aldık. Bu bayrağı İzmir'e kadar götüreceğiz." dedi.

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

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