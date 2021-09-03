Bizimkiler'de katilin sevgilisi Şengül'ün son hali şaşırttı! Sosyal medyada paylaştı...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Bizimkiler, üzerinden seneler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Sevilen dizinin karakterlerinden katilin sevgilisi olan Şengül'ü Selda Özbek canlandırmaktaydı. Özbek, seneler sonraki hallerini sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran ve 1989-2002 yılları arasında 13 sene kesintisiz şekilde yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzunluklu dizilerinden Bizimkiler dizisi zaman zaman halen konuşulmaya devam ediyor.