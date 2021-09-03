Bizimkiler'de katilin sevgilisi Şengül'ün son hali şaşırttı! Sosyal medyada paylaştı...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Bizimkiler, üzerinden seneler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Sevilen dizinin karakterlerinden katilin sevgilisi olan Şengül'ü Selda Özbek canlandırmaktaydı. Özbek, seneler sonraki hallerini sosyal medyadan paylaştı.
BİZİMKİLER'DE KATİLİN SEVGİLİSİ ŞENGÜL'ÜN SON HALİ ŞAŞIRTTI!
Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran ve 1989-2002 yılları arasında 13 sene kesintisiz şekilde yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzunluklu dizilerinden Bizimkiler dizisi zaman zaman halen konuşulmaya devam ediyor.
Sevilen dizide katilin sevgilisi olan Şengül'ün son hali merak konusu oldu.
Şengül karakterini canlandıran Selda Özbek son haliyle sosyal medyayı salladı.
Fenomen dizideki karakterin son hali dizinin takipçilerini şaşırttı. Özbek'in yıllar sonra da siması koruduğu görüldü.
İşte Selda Özbek'in son hali ve yeni sosyal medya paylaşımları...
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