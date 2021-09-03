MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bizimkiler'de katilin sevgilisi Şengül'ün son hali şaşırttı! Sosyal medyada paylaştı...

Bizimkiler'de katilin sevgilisi Şengül'ün son hali şaşırttı! Sosyal medyada paylaştı...

03.09.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan unutulmaz dizilerden Bizimkiler dizisinin oyuncularının son hali zaman zaman gündeme geliyor. Dizinin sevilen karakterlerinden katilin sevgilisi Şengül'ün son hali şaşırttı. İşte Bizimkiler dizisinde katilin sevgilisi Şengül'ü canlandıran Selda Özbek'in son hali...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Bizimkiler, üzerinden seneler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Sevilen dizinin karakterlerinden katilin sevgilisi olan Şengül'ü Selda Özbek canlandırmaktaydı. Özbek, seneler sonraki hallerini sosyal medyadan paylaştı.

BİZİMKİLER'DE KATİLİN SEVGİLİSİ ŞENGÜL'ÜN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran ve 1989-2002 yılları arasında 13 sene kesintisiz şekilde yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzunluklu dizilerinden Bizimkiler dizisi zaman zaman halen konuşulmaya devam ediyor.
Sevilen dizide katilin sevgilisi olan Şengül'ün son hali merak konusu oldu.
Şengül karakterini canlandıran Selda Özbek son haliyle sosyal medyayı salladı.
Fenomen dizideki karakterin son hali dizinin takipçilerini şaşırttı. Özbek'in yıllar sonra da siması koruduğu görüldü.
İşte Selda Özbek'in son hali ve yeni sosyal medya paylaşımları...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."

Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.