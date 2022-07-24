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BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

24.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Uşak'ta gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlar tamamlandı.

Şampiyonalara katılan sporcular, 300 metresi off-road olan 1620 metre uzunluğundaki zorlu pistte hünerlerini sergiledi.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda açık kategorisinde Adem Işık, 65cc'de Iovita Mark, 85cc'de Egehan Çalhan, S3'te Ares Stefan Bengiç birinci oldu.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında açık kategorisinde Ares Stefan Bengiç, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Egehan Çalhan, 50cc miniklerde Poyraz Bor ve 50cc juniorda Eymen Çalhan birinciliği elde etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törende konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, pisti hakkıyla kullanmak, kullandırmak ve yaşatmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür eden Çakın, "Pistimizin daha nice büyük şampiyonalara ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum. Esas olanın yarışmaktan öte spor yapmak, paylaşmak ve keyifli vakit geçirmek olduğu bilinciyle hareket ederek bu turnuvaları tamamlamış olmak bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah daha nice turnuvalarda buluşuruz." diye konuştu.

Çakın, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Ödül törenine, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de katıldı.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta yapıldı

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Uşak ödül töreni türkiye süpermoto şampiyonası yaris

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