Boks hareketleriyle ısındı, yeşil sahadan galibiyet sevinciyle ayrıldı

Ukraynalı Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk, Antalya'da ülkesinin 1. lig ekiplerinden Polissya'nın formasını giydiği maçta galibiyet sevinci yaşadı.
"Kedi" lakaplı Usyk, ülkesinin takımlarından Veres ile Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında, formasını giydiği Polissya'nın forvet bölgesinde son 14 dakika görev aldı.
Ukraynalı boksörün yeşil sahaya girmeden önce kenarda boks hareketleriyle ısınması dikkati çekti.
Oleksandr Usyk, Ukraynalı kadın futbolseverlerin de ilgiyle izlediği maçta, takımının 2-1'lik skor üstünlüğüyle sahadan ayrılmasıyla galibiyet sevinci yaşadı.
Dünya şampiyonu boksör, maç sonrası Polissya taraftarlarını selamladı, sahada yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi.
Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini elinde tutan 35 yaşındaki Usyk, Polissya'nın Antalya'daki kamp kadrosunda yer almıştı.
- Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk'in de 14 dakika formasını terlettiği Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Polissya, Veres'i 2-1 yendi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz