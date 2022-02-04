YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Boks hareketleriyle ısındı, yeşil sahadan galibiyet sevinciyle ayrıldı

Boks hareketleriyle ısındı, yeşil sahadan galibiyet sevinciyle ayrıldı

04.02.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk'in de 14 dakika formasını terlettiği Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Polissya, Veres'i 2-1 yendi

Ukraynalı Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk, Antalya'da ülkesinin 1. lig ekiplerinden Polissya'nın formasını giydiği maçta galibiyet sevinci yaşadı.

"Kedi" lakaplı Usyk, ülkesinin takımlarından Veres ile Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında, formasını giydiği Polissya'nın forvet bölgesinde son 14 dakika görev aldı.

Ukraynalı boksörün yeşil sahaya girmeden önce kenarda boks hareketleriyle ısınması dikkati çekti.

Oleksandr Usyk, Ukraynalı kadın futbolseverlerin de ilgiyle izlediği maçta, takımının 2-1'lik skor üstünlüğüyle sahadan ayrılmasıyla galibiyet sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonu boksör, maç sonrası Polissya taraftarlarını selamladı, sahada yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini elinde tutan 35 yaşındaki Usyk, Polissya'nın Antalya'daki kamp kadrosunda yer almıştı.

Boks hareketleriyle ısındı, yeşil sahadan galibiyet sevinciyle ayrıldı

- Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk'in de 14 dakika formasını terlettiği Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Polissya, Veres'i 2-1 yendi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Dünya şampiyonu boksör Antalya'da eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Ukrayna

Antalya Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:16
İkindi
16:07
Akşam
18:32
Yatsı
19:48
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.