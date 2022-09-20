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  4. Boksun efsanesi Mike Tyson, milyonda bir yaşanan hastalığa yakalandı! ''Konuşamıyorum bile''

Boksun efsanesi Mike Tyson, milyonda bir yaşanan hastalığa yakalandı! ''Konuşamıyorum bile''

20.09.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boksun efsane ismi Mike Tyson, milyonda bir yaşanabilen hastalığa yakalandı. Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturan Tyson, konuşamamasına neden olan bu hastalığı kendisi açıkladı.

Mike Tyson'ın tekerlekli sandalyede çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyaya yansımasının ardından hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Bu olayın ardından Mike Tyson kısa bir açıklama yaparak hastalığa yakalandığını ifade etti.

"SİYATİĞİM VAR! KONUŞAMIYORUM BİLE"

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Hastalığını itiraf eden Mike Tyson, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Şiddetlendiği zaman yürümeyi bırakın, konuşamıyorum bile. Ama yine de Tanrıya şükürler olsun. Şu an harika hissediyorum." ifadelerini kullandı.

SİYATİK NEDİR?

sinir-siyatik-bel-sirt

Bacağın duyu ve motor fonksiyonların düzenlenmesini sağlayan siyatik, belin son omurları olan 4 ve 5. omurdan çıkar ve kalçadan geçerek diz bölgesinin arkasından ayağın altına kadar uzanır. S1 siniri olarak da bilinen bu sinirin sıkışmasına siyatik ya da siyatik ağrısı denir.

MIKE TYSON FOTOĞRAFLARI

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