Boksun efsanesi Mike Tyson, milyonda bir yaşanan hastalığa yakalandı! ''Konuşamıyorum bile''

Mike Tyson'ın tekerlekli sandalyede çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyaya yansımasının ardından hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Bu olayın ardından Mike Tyson kısa bir açıklama yaparak hastalığa yakalandığını ifade etti.
Hastalığını itiraf eden Mike Tyson, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Şiddetlendiği zaman yürümeyi bırakın, konuşamıyorum bile. Ama yine de Tanrıya şükürler olsun. Şu an harika hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Bacağın duyu ve motor fonksiyonların düzenlenmesini sağlayan siyatik, belin son omurları olan 4 ve 5. omurdan çıkar ve kalçadan geçerek diz bölgesinin arkasından ayağın altına kadar uzanır. S1 siniri olarak da bilinen bu sinirin sıkışmasına siyatik ya da siyatik ağrısı denir.
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