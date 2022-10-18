Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz