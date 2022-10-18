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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

18.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Tüneli anadolu otoyolu sis

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Sabah
07:01
Öğle
12:44
İkindi
15:46
Akşam
18:17
Yatsı
19:36
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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