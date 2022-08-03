Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı

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