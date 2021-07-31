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Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

31.07.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

Bolu'da polis ekipleri, ormanlık alanda yakılan piknik ateşini yangın söndürme tüpü ve kovalarla taşıdıkları suyla söndürdü.

Sarıcalar Mesire Alanı'nda ateş yakıldığı ihbarını alan polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, M.G’nin piknik yapmak için ateş yaktığını tespit etti.

Polis ekipleri, piknik ateşini yangına sebep olmaması için yangın söndürme tüpü ve kovalarla taşıdıkları suyla söndürdü.

Yasak olmasına rağmen ormanlık alanda ateş yakan M.G. hakkında idari işlem uygulandı.

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü

Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü
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