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Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Boluspor futbol spor toto 1.lig

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