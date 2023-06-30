Böyle tablo görülmedi! Galatasaray'ın kasası dolup taştı, taraftar 'Icardi' dedi... İşte şimdiye kadar kesinleşen gelirler

Süper Lig'de şampiyon olarak taraftarlarını sevindiren Galatasaray mali açıdan da oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk gelirlerinin yanı sıra oyunculardan elde edilen gelirler de göz önüne alındığında kasa adeta dolup taşıyor.
Bu gelirler sonrası taraftar yönetime 'Icardi' baskısı yaparken, yönetim de bu transferi bitirmek için elinden gelenei yapıyor. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyar TL'ye yakın bir geliri garantilemiş durumda.
1- Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, TFF'den başarı primi ve yayın gelirleri ile toplam 194 milyon TL aldı.
2- Yeni sezon kombineleri tükendi. Localar ve VIP koltuk satışlarıyla 40 bin barajına ulaşıldı. 400 milyon TL kazanıldı.
3- Fenerbahçe derbisinde satışa çıkan yeni sezon formaları kapışıldı. GS Store'lar son dönemde 100 milyon TL'ye yakın rekor ciro yaptı.
4- Nantes'a satılan Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro geldi.
5- Sağlık sponsoru değişti ve Medicana ile yıllık 32 milyon TL'ye anlaşma imzalandı.