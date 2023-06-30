Böyle tablo görülmedi! Galatasaray'ın kasası dolup taştı, taraftar 'Icardi' dedi... İşte şimdiye kadar kesinleşen gelirler

Süper Lig'de şampiyon olarak taraftarlarını sevindiren Galatasaray mali açıdan da oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk gelirlerinin yanı sıra oyunculardan elde edilen gelirler de göz önüne alındığında kasa adeta dolup taşıyor.

Bu gelirler sonrası taraftar yönetime 'Icardi' baskısı yaparken, yönetim de bu transferi bitirmek için elinden gelenei yapıyor. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyar TL'ye yakın bir geliri garantilemiş durumda.

İŞTE GALATASARAY'IN BU SEZONKİ GELİRLERİ