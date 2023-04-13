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Brezilya basını Jorge Jesus'un ses kaydını yayınladı, dinleyenler şaştı kaldı! İmza için tarih verdi...

13.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına takımın başına getirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe yönetimini şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Brezilya basınında yayınlanan bir haberde, tecrübeli hocanın ses kaydı ortaya çıkarken, Flamengo için dikkat çeken ifadeler kullandığı görüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirdiği Jorge Jesus son haftalarda bazı kesimler tarafından eleştirilse de kısa sürede camianın gönlüne taht kurmayı başardı. Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale yükselme başarısı gösteren Sarı-Lacivertliler iki kulvarda da hata yapmak istemezken, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus için ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

ALİ KOÇ'TAN TEKLİF 

ALİ KOÇ'TAN TEKLİF 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli hocaya 2 yıl daha takımda kalması yönünde yönünde bir teklif aktardığı kaydedilirken, Brezilya basınında sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli teknik adama önce bir yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

JESUS İLE TEMASA GEÇTİLER 

JESUS İLE TEMASA GEÇTİLER 

Öte yandan adı Brezilya basınında çıkan bir diğer iddia ise, yakın zamanda Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun Jesus ile temasa geçtiğini, 68 yaşındaki çalıştırıcıyı bir an önce takımın başına geçirmek isteyen Brezilya kulübünün, anlaşma için şartları zorladığı ifade edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanan tecrübeli çalıştırıcı için bu rakamı yüksek bulan Flamengo cephesinin, ikinci başkan Marcos Braz üstünden pazarlıkları sürdürdüğü kaydedilmişti.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI 

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI 

Öte yandan Brezilya'nın önde gelen haber kaynaklarından UOL'de yer alan haberde, Jorge Jesus'un Brezilya'dan bir gazeteciye açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların telefondaki ses kayıtları olduğu belirtildi.

"BRAZ BENİMLE FLAMENGO HAKKINDA KONUŞTU" 

"BRAZ BENİMLE FLAMENGO HAKKINDA KONUŞTU" 

"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."

"LİGİN BİTMESİNE 1.5 AY VAR" 

"LİGİN BİTMESİNE 1.5 AY VAR" 

"Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var."

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