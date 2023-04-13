Brezilya basını Jorge Jesus'un ses kaydını yayınladı, dinleyenler şaştı kaldı! İmza için tarih verdi...

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirdiği Jorge Jesus son haftalarda bazı kesimler tarafından eleştirilse de kısa sürede camianın gönlüne taht kurmayı başardı. Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale yükselme başarısı gösteren Sarı-Lacivertliler iki kulvarda da hata yapmak istemezken, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus için ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.