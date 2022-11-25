Brezilya'da Neymar paniği! Bileğinin son halini görenler şaşkına döndü... Turnuvaya devam edebilecek mi?

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu mücadeleleri ile sürdü. G Grubu karşılaşmasında tarihinin 6. şampiyonluğunu yaşamak isteyen, turnuvanın favorilerinden Brezilya Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede goller ikinci yarıda gelirken, karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Brezilya oldu. Sambacıların golleri Richarlison'dan gelirken Brezilya gruba 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede goller ikinci yarıda gelirken, karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Brezilya oldu. Sambacıların golleri Richarlison'dan gelirken Brezilya gruba 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.
Karşılaşmada birçok dikkat çeken an yaşanırken Brezilya'da yıldız isim Neymar herkesi korkuttu. Yıldız isim sakatlanarak oyuna devam edemezken yürekleri ağza getiren olaydan sonra Sambacı'nın bileğini halini görenler, turnuvaya devam edip edemeyeceğini merak etmeye başladı.
Mücadelenin 80. dakikasında galibiyete yakın olan tarafta Neymar, Sırp oyuncu Dusan Tadic'le girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerde kaldı.
Aldığı sert darbe acı içinde kıvranan yıldız futbolcu oyuna devam edemezken yerini Antony'e bıraktı. Yaşadığı acı, yüzünden anlaşılan Neymar'ın ayak bileğini görenler şaşkına döndü.
Brezilya basını, Neymar'ın şişen bileği sebebiyle sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığını ve kontrollerden geçeceğini açıkladı.