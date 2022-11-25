Brezilya'da Neymar paniği! Bileğinin son halini görenler şaşkına döndü... Turnuvaya devam edebilecek mi?

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu mücadeleleri ile sürdü. G Grubu karşılaşmasında tarihinin 6. şampiyonluğunu yaşamak isteyen, turnuvanın favorilerinden Brezilya Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede goller ikinci yarıda gelirken, karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Brezilya oldu. Sambacıların golleri Richarlison'dan gelirken Brezilya gruba 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.