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Brezilya İsviçre maçında ilginç olay! Stadyum bir anda karardı, hakem oyunu durdurdu

28.11.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. G Grubu ikinci mücadelesinde Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelirken, karşılaşmada ilk yarının son bölümüne girilirken oldukça ilginç bir an yaşandı. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'nun güçlü ekiplerinden Brezilya ile İsviçre grubun ikinci karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

İki tarafın da oldukça hızlı başladığı mücadelenin ilk yarısında son dakikalara girilirken oldukça ilginç bir an yaşandı.

Mücadelede dakikalar 44. dakikayı gösterirken Brezilya sağ taraftan korner kazandı. Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada tam da kornerin kullanılacağı esnada ışıklar bir anda söndü.

O sırada tribünde olan taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken, sorunun kısa süre sonra halledilmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR VE KARŞILAŞMADAN KARELER...

İŞTE O ANLAR VE KARŞILAŞMADAN KARELER...

Görüntüler TRT'den alınmıştır...

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