Brezilya İsviçre maçında ilginç olay! Stadyum bir anda karardı, hakem oyunu durdurdu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'nun güçlü ekiplerinden Brezilya ile İsviçre grubun ikinci karşılaşmasında karşı karşıya geldi.
İki tarafın da oldukça hızlı başladığı mücadelenin ilk yarısında son dakikalara girilirken oldukça ilginç bir an yaşandı.
Mücadelede dakikalar 44. dakikayı gösterirken Brezilya sağ taraftan korner kazandı. Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada tam da kornerin kullanılacağı esnada ışıklar bir anda söndü.
O sırada tribünde olan taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken, sorunun kısa süre sonra halledilmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
Görüntüler TRT'den alınmıştır...