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  4. Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (11-18 Kasım 2021)

Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (11-18 Kasım 2021)

11.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Ahmet Kapucu’nun yönettiği "Aşk Yolunda" romantik komedi türünü sevenleri beyaz perdeye çekecek. Dünya prömiyerini bu yıl Venedik Film Festivali'nde yapan "Dün Gece Soho'da", 1960'lı yılların nostaljik esintilerini izleyicilere sunacak. Onur Aldoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Cin Çarpılması", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

4N1K DÜĞÜN

4N1K DÜĞÜN
Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Coşkun'un üstlendiği "4N1K Düğün", Büşra Yılmaz'ın aynı isimli kitabından beyazperdeye uyarlandı. Romantik komedi türündeki film, düğüne saatler kala hafızasını kaybeden sevgilisinin aşkını tekrar kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor.

AF

AF
Cem Özay'ın Artvin'in Gürcistan sınırında, Macahel Vadisi'nin bir dağ köyünde çektiği ilk uzun metrajı "Af", Karadeniz bölgesinde benzerlerinin çok fazla yaşanmış olduğu bir olayı ele alıyor. Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper'in rol aldığı film, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmayı anlatıyor.

AŞK YOLUNDA

AŞK YOLUNDA
Yönetmen koltuğuna Ahmet Kapucu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ahmet Kapucu'nun kaleme aldığı "Aşk Yolunda" adlı filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur Güzel ve Bora Cengiz rol alıyor. Seçil Çömlekçi'nin 2019'da yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

CİN ÇARPMASI

CİN ÇARPMASI
Onur Aldoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Cin Çarpılması", kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor.

DÜN GECE SOHO'DA

DÜN GECE SOHO'DA
Dünya prömiyerini bu yıl Venedik Film Festivali'nde yapan "Dün Gece Soho'da", 1960'ların müziğine, gece hayatına, moda dünyasına ve Londra'ya yazılmış nostaljik bir sinemasal mektup olarak izleyici karşısına çıkıyor. Edgar Wright'ın yönettiği korku türündeki film, moda tasarımı tutkunu Eloise'in, kendini bir anda 1960'ların Londra'sında bularak müzik piyasasında yükselmeye çalışan Sandy ile karşılaşması sonucu gelişen olayları anlatıyor.
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