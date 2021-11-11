Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (11-18 Kasım 2021)

Ahmet Kapucu’nun yönettiği "Aşk Yolunda" romantik komedi türünü sevenleri beyaz perdeye çekecek. Dünya prömiyerini bu yıl Venedik Film Festivali'nde yapan "Dün Gece Soho'da", 1960'lı yılların nostaljik esintilerini izleyicilere sunacak. Onur Aldoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Cin Çarpılması", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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4N1K DÜĞÜN Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Coşkun'un üstlendiği "4N1K Düğün", Büşra Yılmaz'ın aynı isimli kitabından beyazperdeye uyarlandı. Romantik komedi türündeki film, düğüne saatler kala hafızasını kaybeden sevgilisinin aşkını tekrar kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor.

AF Cem Özay'ın Artvin'in Gürcistan sınırında, Macahel Vadisi'nin bir dağ köyünde çektiği ilk uzun metrajı "Af", Karadeniz bölgesinde benzerlerinin çok fazla yaşanmış olduğu bir olayı ele alıyor. Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper'in rol aldığı film, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmayı anlatıyor.

AŞK YOLUNDA Yönetmen koltuğuna Ahmet Kapucu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ahmet Kapucu'nun kaleme aldığı "Aşk Yolunda" adlı filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur Güzel ve Bora Cengiz rol alıyor. Seçil Çömlekçi'nin 2019'da yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

CİN ÇARPMASI Onur Aldoğan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Cin Çarpılması", kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor.