YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

18.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki Bebek ve Çocuk Kütüphanesine anneleriyle gelen çocuklar, oyuncaklarla oynuyor, müzik dinliyor, bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan etkinliklere katılıyor - Anne Fulya Yıldız: - "Günümüz çok güzel geçiyor, burada farklı oyuncaklarla oynuyoruz, farklı arkadaşlıklar kuruyoruz. Anasınıfı öncesi hazırlık yapabilme imkanımız oluyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" kapsamında inşa edilen Kapaklı Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde çocuklar keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kütüphanede 0-4 yaş grubundaki çocuklar oyuncaklarla oynuyor, müzik dinliyor, bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlayacak etkinliklere katılıyor. Ortaokul öğrencileri de burada çeşitli zeka oyunları oynayıp kitap okuyor.

Kütüphaneye çocuğuyla gelen Şehriban Kaya, AA muhabirine, çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Kütüphanenin çocukların gelişimini olumlu etkilediğini anlatan Kaya, "Evde çok fazla vakit geçiremiyoruz, buraya geliyoruz ve çok iyi oluyor. Burada çok güzel şeyler öğreniyorlar. Çok mutlular, bazen buradan hiç gitmek istemiyorlar." dedi.

Fulya Yıldız da çocuğuyla kütüphaneye sık sık geldiğini belirterek, "Günümüz çok güzel geçiyor, burada farklı oyuncaklarla oynuyoruz, farklı arkadaşlıklar kuruyoruz. Anasınıfı öncesi hazırlık yapabilme imkanımız oluyor." diye konuştu.

- "Okul öncesi eğitime hazırlanıyorlar"

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kapaklı Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin, Türkiye'ni en iyi 5 bebek kütüphanesinden biri olduğunu ifade etti.

Hacıoğlu, çocukların kütüphanede annelerinin eşliğinde okul öncesi eğitime en iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de bebek kütüphanesini İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa ilçeye kazandırdıklarını anlatarak, "Bebekler kütüphanede emekler sloganıyla hayata geçirdiğimiz bebek bölümümüzde 0-4 yaş arası yavrularımız ebeveynleriyle beraber hoşça vakit geçiriyor. Erken yaşta kitapla ve masallarla tanışan çocuklarımız ve aileleri birbirleriyle tanışarak, kaynaşıyor. Tüm ailelerimizi kütüphanemize bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

- Tekirdağ'daki Bebek ve Çocuk Kütüphanesine anneleriyle gelen çocuklar, oyuncaklarla oynuyor, müzik dinliyor, bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan etkinliklere katılıyor - Anne Fulya Yıldız: - "Günümüz çok güzel geçiyor, burada farklı oyuncaklarl

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Bu kütüphanede çocuklar keyifli ve verimli zaman geçiriyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:54
Öğle
13:00
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Çınarlı Eczanesi
Suleymanpasa
Ersöz Eczanesi
Suleymanpasa
Eskin Eczanesi
Suleymanpasa
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.