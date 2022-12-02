'Bunu nasıl yaptı?' Sosyal medya Mehmet Demirkol'u konuşuyor! Tahminleri dalga konusu olmuştu, herkes şaştı kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, herkesi şaşırtan sonuçlardan biri E Grubu'nda alındı. Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika'nın mücadele ettiği grupta Japonya sürpriz bir şekilde, topladığı 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, adını bir üst tura yazdıran diğer ekip İspanya oldu.