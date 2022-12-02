'Bunu nasıl yaptı?' Sosyal medya Mehmet Demirkol'u konuşuyor! Tahminleri dalga konusu olmuştu, herkes şaştı kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, herkesi şaşırtan sonuçlardan biri E Grubu'nda alındı. Almanya, İspanya, Japonya ve Kosta Rika'nın mücadele ettiği grupta Japonya sürpriz bir şekilde, topladığı 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, adını bir üst tura yazdıran diğer ekip İspanya oldu.
Son katıldığı 2018 Dünya Kupası'nda da gruplardan çıkamayan Almanya, bu turnuvaya da grup aşamasında veda ederken, elenen diğer ekip Kosta Rika oldu. E Grubu'nda sıralama ise, Japonya, İspanya, Almanya ve Kosta Rika şeklinde olurken, kimsenin beklemediği bu sıralama şaşkınlık yarattı.
Oynanan son karşılaşmalar öncesi dört takımın da son 16’ya yükselmek için 3 puana ihtiyacı varken, mücadelelerde sürpriz sonuçlar yaşandı.
Japonya, İspanya ile olan karşılaşmasından Ritsu Doan ve Ao Tanaka’nın golleriyle 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna kalmayı başardı. İspanya ise yenilmesine rağmen avantajını koruyarak son 16’ya kalan ikinci takım oldu.
Almanya ise 2-1 geriye düştüğü Kosta Rika mücadelesinden 4-2 galip ayrılmasına rağmen E Grubu’nu 3’üncü sırada bitirerek turnuvaya veda etti. Kosta Rika ise 3 puanla grubu son sırada bitirdi.
Alınan bu sonuçların ardından en çok konuşulanlardan biri de turnuva öncesi E Grubu'na dair tahminde bulunan ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un E Grubu sıralaması oldu.