Burcu Kara doğduğu evi köhne halinden kurtardı! Köy evinde doğayla iç içe...

Burcu Kara pes etmedi ve Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü evi tadilattan geçirdikten sonra her şeyi bırakıp oraya yerleşti. Kara, yeni hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Burcu Kara sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kara doğduğu, çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç evi tadilattan geçirdikten sonra ailesiyle orada yaşamaya başladı. Köy evinden yayımlanan fotoğraflarda Burcu Kara'nın bahçesine ektiği sebze ve meyveleri de topladığı görüldü.
Ayrıca evinde ailesini ve arkadaşlarını da ağırlayan Burcu Kara, paylaşımında o anılarına da yer verdi.
"5 yıl önce başladı hayallerimiz..." diyen Burcu Kara "Tutkuyla bağlandık toprağa ve anılarımın olduğu eve. Sonra ilmek ilmek işledik, her santimiyle uğraştık ve bambaşka bir dünya kurduk kendimize. Verdiğimiz emeğin ve sevginin çok güzel karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu süreçte kendilerine yardım eden sevenlerine de teşekkür eden oyuncu, "Bize yardım eden dostlarımız, destek olan ailemiz, ülkenin dört bir tarafından hediyeler gönderip heyecanımıza ortak olan sevdiklerimiz ve sizlerle her şey daha da güzelleşti. Değişen ve her gün daha da kötüleşen dünyada kendine iyi gelen şeyi bulmak çok kıymetli. Herkes için en güzelini dilerim" dedi.
Öte yandan Burcu Kara, daha önce "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.