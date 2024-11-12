Burcu Kara doğduğu evi köhne halinden kurtardı! Köy evinde doğayla iç içe...

Ayrıca bu süreçte kendilerine yardım eden sevenlerine de teşekkür eden oyuncu, "Bize yardım eden dostlarımız, destek olan ailemiz, ülkenin dört bir tarafından hediyeler gönderip heyecanımıza ortak olan sevdiklerimiz ve sizlerle her şey daha da güzelleşti. Değişen ve her gün daha da kötüleşen dünyada kendine iyi gelen şeyi bulmak çok kıymetli. Herkes için en güzelini dilerim" dedi.