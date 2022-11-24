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Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

24.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş, grubun favorilerinden Arjantin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibin 2-1 mağlup olmuştu. Mücadelede Suudi Arabistan savunmacısı Al Shahrani kaleci Mohammed Al Owais ile ciddi şekilde çarpışmış ve yüzünde birçok kırık tespit edilmişti. 30 yaşındaki oyuncudan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarken, karşılaşmada Suudi Arabistan'ın savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirmiş, herkesi korkutmuştu.

Al Shahraani'ni son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Shahrani için özel talimat vermiş oyuncunun tedavisi hızlıca başlatılmıştı.

BURNU, 3 DİŞİ, ÇENESİ VE YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK

BURNU, 3 DİŞİ, ÇENESİ VE YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı. Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edilmişti.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Arjantin maçında kaleci Mohammed Al Owais ile çarpışan, dişlerin de çenesinde kırık meydana gelen ve iç kanaması yaşayan Yasir Al Shahrani açıklamada bulundu. Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İŞTE SON HALİ...

İŞTE SON HALİ...
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Sakatlık dünya kupası

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