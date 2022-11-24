Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atarken, karşılaşmada Suudi Arabistan'ın savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirmiş, herkesi korkutmuştu.
Al Shahraani'ni son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Shahrani için özel talimat vermiş oyuncunun tedavisi hızlıca başlatılmıştı.
Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı. Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edilmişti.
Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.
Arjantin maçında kaleci Mohammed Al Owais ile çarpışan, dişlerin de çenesinde kırık meydana gelen ve iç kanaması yaşayan Yasir Al Shahrani açıklamada bulundu. Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.