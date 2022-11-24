Burnu, 3 dişi, çenesi ve yüz kemikleri kırılmıştı! İşte Suudi Arabistan'ın yıldızının son hali

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Arjantin maçında kaleci Mohammed Al Owais ile çarpışan, dişlerin de çenesinde kırık meydana gelen ve iç kanaması yaşayan Yasir Al Shahrani açıklamada bulundu. Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.