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Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

08.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığınca bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında Bursa'da ekipler, birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiriyor. Kentte 471 farklı noktada 1386 personelin katıldığı denetimlere helikopterle de destek veriliyor.

Olası kazaların önüne geçebilmek ve trafiği izlemek için jandarmaya ait helikopterle, başta İstanbul-İzmir Otoyolu olmak üzere Bursa'yı Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan kara yolları da denetlendi.

Öte yandan, Bursa genelinde trafik yoğunluğunun bulunmadığı görüldü.

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Bursa'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

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