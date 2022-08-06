YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

06.08.2022 04:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Alınan bilgiye göre, Miray Güneş yönetimindeki 16 BJT 56 plakalı otomobil, Davutdede Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki çorba salonunun önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken otomobil, o sırada içeride müşteriler bulunan çorba salonunun duvarına çarparak durabildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. İş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:59
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:53

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Körfez Eczanesi
Gemlik
Zeynep Özdemir Eczanesi
Gemlik
Kafkas Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Yaşam Eczanesi
Inegol
Hazer Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.