Bursa'da "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Projeleri ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi', mevcut temel eğitim uygulamaları, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çalışmaları, bunlarla ilgili yapılması gerekenler, yeni uygulamaya koyduğumuz okul bazlı bütçe programı gibi pek çok konuda il, ilçe idarecilerimizin, okul müdürlerimizin de görüşlerini alacağız." dedi.

Morkoç, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Projeleri ve Değerlendirme Toplantısı"nda, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bilgilendirme toplantılarını birçok ilde düzenlediklerini belirten Morkoç, temel eğitimde çocukların önce anaokullarıyla daha sonra da ilkokul eğitimiyle buluşmalarını öncelediklerini söyledi.

Okul eksiğinin kapanması için çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Morkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi, mevcut temel eğitim uygulamaları, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çalışmaları, bunlarla ilgili yapılması gerekenler, yeni uygulamaya koyduğumuz okul bazlı bütçe programı gibi pek çok konuda il, ilçe idarecilerimizin, okul müdürlerimizin de görüşlerini alacağız. Burada anlatıp fikir alışverişinde bulacağımız konular, Türkiye geneli ile ilgili yapmamız gereken çalışmaların sahaya yansıması olarak değerlendirme yapmamıza fırsat sunacak. Toplantımıza katılım sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise Bursa'nın sanayi ve kültürel bakımdan gelişmiş bir il olduğunu kaydetti.

Bursa'nın, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en stratejik kentlerinden olduğunu vurgulayan Gür, şöyle konuştu:

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve temel eğitimde yapılan bu iyileştirme güçlü Bursa, güçlü Türkiye yolunda çok önemli bir temel oluşturacak. Son 20 yılda eğitimde devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili adım atmakla kalmayıp çok önemli iyileştirmeler de yapılabileceği Türkiye'ye ispat edildi. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlik bir sevda mesleği ve yaptığımız iş çok kutsal. Bir çocuğumuzun elinden tutabilmek, onun hayatına dokunabilmek oldukça kıymetli. Çünkü bugün elinden tuttuğumuz o çocuk yarın çok önemli işler yaparak ülkemiz için hizmet edecek."

Toplantıya, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yöneticileri ile okul müdürleri katıldı.