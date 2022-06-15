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Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

15.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangını çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi Kadıpınarı Sokak'ta, madde bağımlısı olduğu belirtilen H.N. ailesiyle kaldığı tek katlı evi ateşe verdi.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri H.N'yi gözaltına aldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

- Yangını çıkardığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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yangın Bursa

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