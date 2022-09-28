YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

28.09.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ersel E. ile kamyon sürücüsü Kağan B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

İznik-Orhangazi kara yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde dün akşam Ersel E. idaresindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet ile Kağan B'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon çarpışmıştı. Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirmiş, sürücü Ersel E'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İznik kamyonet kamyon

Bursa Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
13:00
İkindi
16:20
Akşam
18:59
Yatsı
20:18
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.