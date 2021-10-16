Bursa'daki Zindan Kapı restorasyonun ardından açıldı

Bursa'da, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen ve İstanbul Yedikule Zindanları'nın bir benzeri olan 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan restorasyonun ardından dijital müze ve güncel sanat galerisi olarak ziyarete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Zindan Kapı restorasyonun Türk restorasyon tarihi açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Alpaslan, muhteşem bir çalışmayla güzel bir eserin ortaya çıkarıldığını belirterek, Zindan Kapı'nın kadim şehir Bursa'nın binlerce yıllık tarihini anlatan bir yapıya dönüştürüldüğünü vurguladı.

Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Bursa öncü ve örnek şehir. Bursa, dünya markası olma yolunda çok güzel çalışmalarla ilerliyor. Adına yakışır eserlerine hızla kavuşuyor. Son dönemlerde özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra yapılan çalışmalarla Bursa, bu tarihi eserlerine hızla kavuşmaya devam ediyor. Bursa, devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından zenginliğine zenginlik katacak. Bakanlık olarak her türlü desteği sağlıyoruz ve bu çalışmaların takipçisiyiz."

- "Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir olduğunu anlattı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması için kentin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Aktaş, özellikle Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgenin tarihi silüetinin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Başkan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediyemizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bu çalışmaların başlatılmasına öncülük eden önceki belediye başkanımız Recep Altepe'ye yürekten teşekkür ediyorum. Alacahırka Mahallesi'nde yer alan ve Uludağ'ın eteklerinde açılan Zindan Kapı ayağa kaldırılmış ve Bursamızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek."

Konuşmaların ardından sur duvarlarına yansıtılan ışıklı gösteriyle Zindan Kapı'nın tarihi serüveni anlatıldı. Birden fazla teknolojinin eşzamanlı olarak kullanıldığı "Zamanın Dokusu" gösterisinde elektronik müzik bestecisi Erdem Tunalı tarafından geceye özel bestelenen performans sergilendi.

Davetliler gösterinin ardından küratörlüğünü Derya Yücel'in yaptığı Zindan Kapı Güncel Sanat Galerisi'nde açılan "Zamansızlık Şarkısı Sergisi"ni gezdi. Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performans-video eserlerinden oluşan sergi 17 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

- Zindan Kapı

Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı dönemlerinde onarımlardan geçen, Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesinin restorasyonuyla eski ihtişamına kavuştu. Zindan ve kulelerden oluşan tarihi yapı, ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilecekleri alanlarla bir kompleks olarak değerlendirildi.