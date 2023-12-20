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Bursaspor - Diyarbekirspor maçında olay çıktı! Uçak tekmelerin bile olduğu mücadelede 5 kırmızı kart aynı anda çıktı

20.12.2023 16:52 | Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bursaspor, Diyarbekirspor’u konuk etti. Mücadelenin sonunda iki takımın futbolcuları birbirine girdi. Çıkan olaylar sonrası maçın hakemi Burak Taşkınsoy tam 5 oyuncuya kırmızı kar göstererek mücadeleyi bitirdi.

Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maç, maçlıktan çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında saha savaş alanına döndü.

UÇAK TEKME, TOKAT, YUMRUK...

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor’u ağırladı. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor’un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı. Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin’le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

BURSASPOR'DAN 2, DİYARBEKİRSPOR'DAN 3 OYUNCU ATILDI

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Çıkan olaylar sonrası Bursaspor'dan 2, Diyarbekirspor'dan 3 oyuncuya kırmızı kartla oyun dışına alındı. Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz’a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı. Olaylar sonrasında Diyarbekirspor’dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor’dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.

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