Buse Naz Çakıroğlu kimdir, aslen nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında ve boyu kaç?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde Buse Naz Çakıroğlu rakibi Huang Hsiao-wen'i mağlup etti ve finale yükseldi. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Buse Naz Çakıroğlu 2019'da Avrupa şampiyonu oldu. 2021'de Tokyo Olimpiyatlarına katılma kotası elde etti.
Buse Naz Çakıroğlu kimdir?
26 Mayıs 1996 Trabzon doğumlu Buse Naz Çakıroğlu 25 yaşındadır. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.
2018'de Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Çakıroğlu, 2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Aynı sene Madrid'de düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon olan Çakıroğlu, aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Çakıroğlu, 2019'da Avrupa şampiyonu oldu. 2021'de Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü Buse Naz Çakıroğlu'dur.
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