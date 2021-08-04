Buse Naz Çakıroğlu kimdir, aslen nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında ve boyu kaç?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde Buse Naz Çakıroğlu rakibi Huang Hsiao-wen'i mağlup etti ve finale yükseldi. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Buse Naz Çakıroğlu 2019'da Avrupa şampiyonu oldu. 2021'de Tokyo Olimpiyatlarına katılma kotası elde etti.