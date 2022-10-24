"Büyük rahatsızlık duyuyor" Galatasaray'da deprem... Yıldız isim geldiği gibi gidiyor!

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. haftada perde Hatayspor Beşiktaş mücadelesi ile kapanırken, Hatayspor'un eski teknik direktörlerinden Bayram Toysal Sporx'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalnızca Hatayspor Beşiktaş karşılaşmanı değil, Süper Lig'i genel olarak değerlendiren Toysal'ın Galatasaray'ın yeni transferine dair iddiası oldukça ses getirdi. İŞTE O SÖZLER...

Öncelikle Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi iki takımı değerlendiren Toysal, "Hatayspor sıkıntılı başladı. Hoca değişikliği yapıldı. 2 hafta pozitif bir hava oldu. Karagümrük maçında aldıkları mağlubiyet takımı sıkıntıya soktu. Hatayspor iyi mi gidecek, ümitsizlik mi olacak? Arada kaldı. Beşiktaş gibi güçlü bir takım ile oynayacaklar."

"Valerien Ismael'in tartışıldığı bir süreç var. Beşiktaş'ta işler tozpembe değil. Beşiktaş açısından her şeyin sütliman olacağı, Hatay açısından da bütünlüğü sağlayabilecek bir maç olabilir. Hatayspor kaybederse kimse 'Neden kaybettiniz?' diye çok fazla sormayacak. Kayıp olursa Valerien Ismael'in görevine son verilebilir. Sahada ciddi anlamda isteyen, arzulayan takım galip gelir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"FAVORİ FENERBAHÇE..." Öte yandan Toysal, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söylerken, "Fenerbahçe'nin yakın zamanda 2 maçını canlı izledim stadyumda. İnanılmaz kreatif oyunculara sahip Fenerbahçe. Arda Güler'in şu anda oynamama sebebi tamamen fizik gücüyle alakalı. Jorge Jesus da Arda Güler'in yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyor. Top rakipteyken muhteşem bir baskı, pres uyguluyorlar."

"Oyuncu değişikliklerine rağmen rakibi hataya zorlamaya devam edebiliyorlar. Son maçta çok pozisyon olmasa da iki takım da sistematik şekilde oynadı. Başakşehir de sistem takımı. Fenerbahçe iç sahada taraftarın da iştahıyla 3 puanı kazandı. Fenerbahçe aynı kaliteyi devam ettirirse sezon sonunda çok rahat şampiyon olabileceklerini düşünüyorum" dedi.