Işın Karaca, Yunanistan’dan deport edildi! "İzmir Marşı sebep oldu"

Şarkıcı Işın Karaca son paylaşımıyla gündeme geldi. Ailesiyle tatil için Yunanistan'a gitmek için harekete geçen Karaca'nın başına hiç beklemediği bir şey geldi. Şarkıcı Yunanistan'dan deport edildi.

"SAÇMA BİR MUAMELE"

‘’Atina’dan bildiriyorum’’ ifadesini kullanan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ adlı marşı seslendirdiğim için. Kızım ve eşim girebildi. Onların girişi sağlandı. Ama ben deport edildim. Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.”

Daha sonra uçak bileti bulamayan Işın Karaca sesi titreyerek bilet firmasına seslendi ve "Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.