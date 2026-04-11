MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Işın Karaca, Yunanistan’dan deport edildi! "İzmir Marşı sebep oldu"

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Işın Karaca ailesiyle Atina'ya gitti. Karaca sosyal medyada paylaşım yaparak deport edildiğini söyledi ve sebebini açıkladı.

Şarkıcı Işın Karaca son paylaşımıyla gündeme geldi. Ailesiyle tatil için Yunanistan'a gitmek için harekete geçen Karaca'nın başına hiç beklemediği bir şey geldi. Şarkıcı Yunanistan'dan deport edildi.

"SAÇMA BİR MUAMELE"

‘’Atina’dan bildiriyorum’’ ifadesini kullanan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ adlı marşı seslendirdiğim için. Kızım ve eşim girebildi. Onların girişi sağlandı. Ama ben deport edildim. Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.”

Işın Karaca, Yunanistan’dan deport edildi! "İzmir Marşı sebep oldu" 2

Daha sonra uçak bileti bulamayan Işın Karaca sesi titreyerek bilet firmasına seslendi ve "Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.