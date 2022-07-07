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Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.07.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 101 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 101 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28", "TCSG-84" ve "KB-4510" botlarınca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

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