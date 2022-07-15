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Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 6'ncı yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasıyla devam eden etkinlik, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Aktaş, gazetecilere, Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitleri ve gazileri yad etmenin kıvancı içinde olduklarını söyledi.

Hain darbe girişiminde halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüştüğünü dile getiren Aktaş, "Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağız." dedi.

Törene katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da 15 Temmuz'un çok farklı bir ifadesinin olduğunu vurguladı.

O gece Türk milletinin yeniden bir destana imza attığını belirten İskenderoğlu, "Bu topraklar, bu bayrak, bu vatan bize aziz şehitlerimizden, Çanakkale şehitlerimizden emanettir. Allah'a şükür milletimizin sağduyulu iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın o geceki sözlerine sahip çıkarak sokaklara döküldük. Vatanımızı çok şükür hiç kimseye, hiçbir terör örgütüne bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise hain darbe girişiminin 6'ncı yılında bir kez daha Çanakkale şehitliklerinden milletin birlik ve beraberliğinin ebediyen süreceğini ilan ettiklerini anlattı.

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Çanakkale 15 temmuz tören

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:51
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:50
Yatsı
22:33
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

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