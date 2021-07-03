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Çanakkale'de "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi

03.07.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi

BURSA (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, ilçeye bağlı Kavakköy beldesinde, emekli olduktan sonra hobi amaçlı lavanta bahçesi oluşturan Nevzat Aktepe'nin tarlasında gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.

İskenderoğlu burada yaptığı açıklamada, lavanta tarlasının beldeye hem görsel hem de maddi açıdan getirisi olacağını belirterek etkinlik dolayısıyla Aktepe'ye teşekkür etti.

Aktepe ise lavanta ekmeleri konusunda teşvik ettiğini yöre insanını, 3 yıl önce bu bitkiyle tanıştırmak için Edirne'ye götürdüğünü belirtti.

Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Aktepe, ileride daha güzel işler yapmak arzusunda olduklarını aktardı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, lavantalar arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale'de "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi

Çanakkale'de "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi

Çanakkale'de "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi

Çanakkale'de "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi
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