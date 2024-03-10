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  4. Cardi B döllenmiş ördek yumurtası 'balut'u denerken kustu! O anları paylaştı

Cardi B döllenmiş ördek yumurtası 'balut'u denerken kustu! O anları paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 09:03
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Cardi B, döllenmiş bir ördek yumurtası olan balutu denediği sırada zor anlar yaşadı. Kusan şarkıcı "Adeta pişmemiş bir tavuk gibi tat alıyorum" dedi.

Cardi B, Filipinler'de popüler olan bir yemeği denemeye cesaret etti ve bunu 24.6 milyon TikTok takipçisiyle paylaşmak için videoya çekti.

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DENEMEK İSTEDİ AMA...

31 yaşındaki Cardi B, balut denilen ve ilk kez denediği döllü ördek yumurtasını yerken zor anlar yaşadı.

Cardi B "Bu uzun süredir gördüğüm bir şey, buna balut deniyor. Aldım, deneyelim ve 1-10 arasında puan verelim. Bu yumurta çok büyük! Bu yumurta iki yumurta sarısı veriyor gibi" dedi.

Cardi B önce mide koruyucu aldı ardından yumurtayı denemeye başladı. 'Hayır. Biliyorsunuz, sadece burnumu tutacağım ve içeceğim,' dedi, kendini daha da içine çekmeye hazırlanırken.

Tüm yumurtayı kırıp ördek etini çıkardıktan sonra, Cardi hemen bir lokma aldı, sonra tükürdü ve kustu.

'Hayır. Hoşuma gitmedi,' diyen Cardi B "Çok etli. Benim için adeta pişmemiş bir tavuk gibi tat alıyor. Bilmiyorum, benim için çok et kokulu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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