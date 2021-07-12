Son dakika ölüm haberiyle cemiyet hayatını yasa boğan Carole Hakko'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Cemiyetin önde gelen isimlerinden olan Hakko, kanser hastası çocuklar için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanlığını üstleniyordu. Peki Carole Hakko kimdir, kaç yaşındaydı? Carole Hakko neden öldü? İşte merak edilen ayrıntılar...

Carole Hakko kimdir?

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Hakko ailesinin ferdi Carol Hakko hayatını kaybetti.

Yaptığı iyilikler ile bilinen iyi kalpli isim kanserli çocuklar için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanlığını üstleniyordu. Öyle ki geçtiğimiz aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine "Bir Dilek Tut" derneğine bağış yapılmasını istemiş ve 59 bin TL toplamıştı.

CAROLE HAKKO KİMDİR? Dünyaca ünlü marka olan Vakko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jeff Hakko'nun eski eşidir. Carole Hakko'nun bu evlilikten Alan Hakko ve Romina Hakko adında iki evladı bulunmaktadır. Ölüm haberi ile cemiyet isimlerini yasa boğan Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği bilgisi ortaya çıktı.

CAROLE HAKKO ÖLÜM SEBEBİ NEDİR? Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenik düşen Hakko 65 Yaşında hayata veda etti.